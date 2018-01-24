Один из обвиняемых в налете на пермскую школу не смог обжаловать арест

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на решение коллег из Мотовилихинского района, арестовавших двух обвиняемых в налете на пермскую школу №127: один из фигурантов дела обжаловал решение Фемиды, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пермский краевой суд оставил решение Мотовилихинского районного суда без изменений", - сообщили Накануне.RU в региональной инстанции.

Напомним, двое подростков с ножами напали на школьников и учительницу 15 января. Пострадали полтора десятка человек. Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах, а также наказывать сотрудников соцсетей и месседжеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах.