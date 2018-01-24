"Снимите шапочку": преподаватель МГУ отказался принимать экзамен у студента в кипе

В МГУ разгорелся скандал: профессор вуза Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в кипе и предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории, сообщили в информационно-аналитическом центре "Сова".

Инцидент произошел 22 января. "Профессор Вячеслав Бабурин, заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, отказался принять экзамен по географии у одного из студентов, поскольку тот был в кипе. Профессор предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор", - сообщает центр.

Позже Борода обратился в секретариат, в результате экзамен у него принял другой преподаватель. Снимал ли студент при этом кипу, не уточняется. Молодой человек также подал жалобу в ректорат.

Кроме того, по словам Бороды, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом Кипура, преподаватель посоветовал ему "покреститься".

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов пояснил журналистам агентства "Москва": "Претензий к профессору В.Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году, где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. Я посмотрел на сайтах многих других вузов – все то же самое абсолютно".

Он отметил, что в прошлом году Бабурин также попросил студенток-мусульманок снять платки перед сдачей экзамена. "То же самое он сказал и этому студенту: "Снимите шапочку или выйдите из аудитории". Со ссылкой на устав МГУ", - сказал глава факультета.

В свою очередь, источник агентства "Москва" в столичном еврейском сообществе отметил, что Лев Борода – сын президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Алексадра Бороды.

ФЕОР инцидент пока не комментирует. В то же время президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер отметил, что не видит в данном инциденте повода для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих. "Я не считаю нужным переводить это в уголовную плоскость. Но это вопрос репутации университета", - сказал он.

Напомним, ранее ФЕОР обратилась к руководству Госдумы и партии "Единая Россия" с просьбой отреагировать на "антисемитские" заявления вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора. Имелось в виду утверждение депутата, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки "тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году". ФЕОР обвинила вице-спикера Госдумы в подрыве межнационального мира.