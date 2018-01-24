В Прикамье бизнесмен может лишиться заправок из-за долга в 13 миллионов

В Пермском крае предприниматель может лишиться мобильных автозаправок из-за долга в 13 миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

Исполнительный документ о взыскании задолженности находится отделе судебных приставов по Александровску и Кизелу .

Долг у 47-летнего жителя края образовался из-за того, что в свое время он взял кредит, и не стал его платить. Поэтому судебные приставы наложили арест на два земельных участка и находящиеся на них контейнерные автозаправочные станции. В ходе проверки имущественного положения должника выяснилось, что ему принадлежит нежилое помещение в Перми. Судебным приставом дано поручение пермским коллегам о наложении ареста на недвижимость.

Вскоре имущество будет передано для продажи и погашения долга. У неплательщика есть шанс спасти свой бизнес и рассчитаться с задолженностью.