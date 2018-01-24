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24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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"Люди замерзают". В УК Екатеринбурга заявили об отключении тепла в домах из-за участившихся аварий
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отопление батарея (2011) | Фото:яндекс

В одной из управляющих компаний Екатеринбурга заявили, что в городе резко увеличилось число аварий на теплосетях ресурсоснабжающих организаций. Из-за этого люди мерзнут без отопления.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УК "РЭМП Железнодорожного района", еженедельно в домах то одного, то другого района уральской столицы остывают батареи и люди вынуждены мерзнуть в своих квартирах. Управляющие компании фиксируют 40-процентный рост случаев отключения отопления по сравнению с прошлым годом: по их данным, это связано с плохой подготовкой крупнейшего поставщика теплоресурсов ПАО "Т Плюс" к отопительному сезону и с неготовностью центральных тепловых пунктов.

"Сети старые. Один порыв ликвидировали – тут же происходит другой. Аварий стало очень много – они случаются примерно раз в две-три недели. Бывает по нескольку дней дома остаются без тепла. Ситуация усугубляется тем, что с начала отопительного сезона представители ресурсоснабжающих организаций постоянно останавливают работу ЦТП, чтобы перевести теплопункты на автоматический режим. Я не понимаю, почему эту модернизацию обязательно делать зимой, а не летом", – заявил управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.

Согласно приведенным данным, в крупнейшей управляющей компании Железнодорожного района в октябре, ноябре и декабре было зафиксировано 54 случая отключения отопления более чем в 100 домах, в УК, обслуживающей Октябрьский район – почти 40 случаев (пострадали около 400 домов).

Однако в ПАО "Т Плюс", напротив, заверили, что в прошлом году количество аварий на магистральных и распределительных сетях в Екатеринбурге снизилось на 11% по сравнению с 2016 годом.

"Специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" и ООО "СТК" в 2017 году во время летней ремонтной кампании переложили более 66,1 км трубопроводов, из них 59,8 км в Екатеринбурге и 6,357 км в Первоуральске. Все ремонтные работы проводились без ограничения ГВС потребителей. Выполнен монтаж тепломеханического оборудования (датчики, регуляторы) и автоматики на 186 ЦТП, сейчас проводятся пуско-наладочные работы, оставшиеся 114 ЦТП, будут переоборудованы к маю 2018 года. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение составили свыше 2 млрд руб.", – сообщили Накануне.RU в пресс-центре Свердловского филиала "Т Плюс".

В компании также отметили, что в период подготовки к зиме на ТЭЦ были успешно выполнены капитальные и средние ремонты пяти турбоагрегатов, четырех энергетических котлов, одного водогрейного котла, работы по автоматизации и диспетчеризации котельных с заменой котлов, насосного и теплообменного оборудования. При этом серьезным препятствием в работе становится дебиторская задолженность потребителей: на начало 2018 года она составила более 5,5 млрд руб. Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет около 4,2 млрд руб.

"Основной долг – 4,3 млрд руб. – числится на организациях ЖКХ, на втором месте бюджетные организации – 260 млн руб., промышленные предприятия области должны более 65 млн руб., физические лица – свыше 84 млн руб.", – добавили в "Т Плюс".

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24.01.2018 13:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:32 Екб


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"Люди замерзают". В УК Екатеринбурга заявили об отключении тепла в домах из-за участившихся аварий
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