"Люди замерзают". В УК Екатеринбурга заявили об отключении тепла в домах из-за участившихся аварий

В одной из управляющих компаний Екатеринбурга заявили, что в городе резко увеличилось число аварий на теплосетях ресурсоснабжающих организаций. Из-за этого люди мерзнут без отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УК "РЭМП Железнодорожного района", еженедельно в домах то одного, то другого района уральской столицы остывают батареи и люди вынуждены мерзнуть в своих квартирах. Управляющие компании фиксируют 40-процентный рост случаев отключения отопления по сравнению с прошлым годом: по их данным, это связано с плохой подготовкой крупнейшего поставщика теплоресурсов ПАО "Т Плюс" к отопительному сезону и с неготовностью центральных тепловых пунктов.

"Сети старые. Один порыв ликвидировали – тут же происходит другой. Аварий стало очень много – они случаются примерно раз в две-три недели. Бывает по нескольку дней дома остаются без тепла. Ситуация усугубляется тем, что с начала отопительного сезона представители ресурсоснабжающих организаций постоянно останавливают работу ЦТП, чтобы перевести теплопункты на автоматический режим. Я не понимаю, почему эту модернизацию обязательно делать зимой, а не летом", – заявил управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.

Согласно приведенным данным, в крупнейшей управляющей компании Железнодорожного района в октябре, ноябре и декабре было зафиксировано 54 случая отключения отопления более чем в 100 домах, в УК, обслуживающей Октябрьский район – почти 40 случаев (пострадали около 400 домов).

Однако в ПАО "Т Плюс", напротив, заверили, что в прошлом году количество аварий на магистральных и распределительных сетях в Екатеринбурге снизилось на 11% по сравнению с 2016 годом.

"Специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" и ООО "СТК" в 2017 году во время летней ремонтной кампании переложили более 66,1 км трубопроводов, из них 59,8 км в Екатеринбурге и 6,357 км в Первоуральске. Все ремонтные работы проводились без ограничения ГВС потребителей. Выполнен монтаж тепломеханического оборудования (датчики, регуляторы) и автоматики на 186 ЦТП, сейчас проводятся пуско-наладочные работы, оставшиеся 114 ЦТП, будут переоборудованы к маю 2018 года. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение составили свыше 2 млрд руб.", – сообщили Накануне.RU в пресс-центре Свердловского филиала "Т Плюс".

В компании также отметили, что в период подготовки к зиме на ТЭЦ были успешно выполнены капитальные и средние ремонты пяти турбоагрегатов, четырех энергетических котлов, одного водогрейного котла, работы по автоматизации и диспетчеризации котельных с заменой котлов, насосного и теплообменного оборудования. При этом серьезным препятствием в работе становится дебиторская задолженность потребителей: на начало 2018 года она составила более 5,5 млрд руб. Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет около 4,2 млрд руб.

"Основной долг – 4,3 млрд руб. – числится на организациях ЖКХ, на втором месте бюджетные организации – 260 млн руб., промышленные предприятия области должны более 65 млн руб., физические лица – свыше 84 млн руб.", – добавили в "Т Плюс".