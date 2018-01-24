Из-за сильного снегопада улицы Перми чистят круглосуточно

Из-за сильных снегопадов коммунальщики Перми в круглосуточном режиме чистят улицы от снега. Их работу контролируют администрации города и районов, а также работники управления внешнего благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В Орджоникидзевском районе техника подрядчика "БОР" работает в круглосуточном режиме. На особом контроле рабочих – дамба Камской ГЭС, серпантин, улицы Писарева, Ново-Гайвинская, Первомайская, Лянгасова, Соликамская, Цимлянская. Работа по очистке проезжей части, тротуаров, остановок продолжается. Руководителям управляющих компаний и обслуживающих организаций рекомендовано своевременно убирать снег с придомовых территорий.

В Новых Лядах подрядчик, компания "Дортехсервис", также переведена на усиленный режим работы. Техника работает над расширением проезжей части автодорог третьей категории, дорог частного сектора, внутриквартальных проездов. Задействованы "ручники" для уборки снега на остановках общественного транспорта, пешеходных тротуарах.