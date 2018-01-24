В Госдуме одобрили запрет фильма "Смерть Сталина"

Сегодня в рамках пленарного заседания Госдумы выступили представители фракций, которым традиционно дают слово, чтобы высказаться по актуальным вопросам, передает корреспондент Накануне.RU.

Тон задал депутат-коммунист Владимир Бортко, который положительно оценил запрет, наложенный на демонстрацию в отечественных кинотеатрах ленты "Смерть Сталина" (вчера Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм, прокат которого должен был начаться в РФ 25 января).

"Фильм называют комедией, но что это за комедия? Лежит обгаженный Сталин, вокруг которого заседает Политбюро и решает свои проблемы. И это комедия? Пилят головы, кровь и все остальное… Это ужас, просто тихий ужас!" – возмутился Бортко.

Отметим, ранее фильм режиссера Армандо Ианнуччи прошел все положенные инстанции и практически был готов к прокату. По мнению депутата, в этом "заслуга" тех, кто "лишний раз хотел лягнуть коммунистов".

Поддержал дискуссию лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что благодаря наложенному табу на демонстрацию кинокартины и обсуждению запрета теперь ее посмотрят миллионы людей.

"И я буду смотреть, раз такой ажиотаж в стране, – признался Жириновский. – Это как [фильм] "Матильда". Мне и близко он был не нужен, но я пошел из-за того, что шумела вся страна. Вы хотите, чтобы не смотрели? Замолчать надо, и его посмотрят 20% [потенциальных зрителей]. А теперь, когда с трибуны Государственной думы с радостью сообщили, что ["Смерть Сталина"] не выйдет на экраны, весь мир будет смотреть".

"Нельзя что-то запрещать и говорить об этом громко", – считает лидер либерал-демократов.