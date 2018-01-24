"Земли нужны от Тимирязевки, чтобы застроить жилье под 300% прибыли": депутаты Госдумы – о ситуации в крупнейшем аграрном вузе

Администрация Российского государственного аграрного унвиерситета – МСХА имени Тимирязева стремится выгодно продать опытные поля под застройку. Такое мнение высказал депутат Госдумы Валерий Рашкин на встрече с жителями Тимирязевского района. Вместе с депутатом Олегом Лебедевым и сотрудниками академии они обсудили ситуацию в вузе, передает корреспондент Накануне.RU.

На встречу ждали и кандидата в президенты, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, родители которого в свое время закончили Тимирязевку, однако он не смог приехать.

Депутаты Госдумы от КПРФ поддержали коллектив академии и осудили действия нынешней администрации вуза.

"Зарастают элитные поля, наука загоняется в угол. Однозначно, земли нужны от Тимирязевки, чтобы застроить жилье под 300% прибыли, вот куда они запустили свои грязные руки. Плюс - еще своих устроить в вузы, чтобы сидеть и ничего не делать. Вуз важнее, чем бездарный руководитель. Систему, которую ввело Правительство Медведева - назначение [ректоров вузов] - это волеизъявление одного человека. Прямые выборы ректора вуза – вот выход из тупиковой ситуации", - сказал в своем выступлении депутат Госдумы Валерий Рашкин.

По словам студентов и преподавателей вуза, в свое время администрация Тимирязевки изменила устав: отменила прямые выборы ректора и убрала критерий о наличии у него специального образования. В результате руководить академией стала кандидат филологических наук Галина Золина, которую называют ставленницей министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

В конце прошлого года, когда она сделала очередной выговор декану факультета агрономии Александру Соловьеву, и тот оказался на грани увольнения, студенты вышли с одиночными пикетами в поддержку педагога. На следующий день в общежития наведалась полиция. Валерий Рашкин пообещал отправить депутатский запрос по расследованию действий правоохранительных органов.

"Мы будем защищать все ученых, всех профессионалов и экспертов!" – добавил депутат Олег Лебедев.

Уволенный из академии доктор наук, профессор Геннадий Карлов рассказал, что сотрудники академии запуганы руководством вуза и боятся высказывать свое мнение, а, между тем, Тимирязевка планомерно разрушается.

"Решение президента не выполняется, Тимирязевку не оставили в покое! Ведется работа по разрушению университета. Состояние полей все видели. Те поля, которыми должны были заниматься, не сохраняются. Происходит разрушение основного факультета Тимирязевки – агрономического. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с 1948 г., когда генетика в стране была разгромлена, мы сейчас по многим культурам на 100% зависим от западных семян", - отметил Карлов.

"Исполняющая обязанности ректора ассоциируется исключительно с ремонтом туалета и кафе", - заметил Александр Соловьев.

У ректората вуза и Министерства сельского хозяйства регулярно проходят одиночные пикеты

Напомним, ранее Галина Золина прокомментировала скандал, возникший вокруг увольнения декана факультета агрономии Александра Соловьева. По ее словам, вопрос продажи земель уже неактуален, а информация о массовых увольнениях защитников полей "не имеет ни малейшего отношения к событиям в академии".

Добавим, что на днях за и.о. ректора РГАУ вступились ректоры других сельскохозяйственных вузов страны.

"Сегодня Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева вновь заявил о себе как о лидере российского аграрного образования. И многие из наших коллег связывают новый этап в жизни академии с деятельностью нового руководителя - Галины Дмитриевны Золиной. Она является инициатором и идейным вдохновителем проектов, направленных на привлечение мотивированных школьников и обеспечение непрерывного аграрного образования. Галина Золина выступает как лоббист - в хорошем смысле этого слова - интересов не только Тимирязевской академии, но и всего аграрного образования", - сказано в обращении, поступившем в распоряжение Накануне.RU.

Ректоры назвали обвинения в передаче полей под застройку голословными.