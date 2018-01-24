Секретарь федсовета "Партии Дела" сравнил Кудрина с генералом Власовым

В ходе программы на ТВ, вышедшей 23 января, секретарь Федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин прокомментировал предложения экс-министра финансов Алексея Кудрина по софинансированию медицины и образования, повышению пенсионного возраста, а также заявления о "неизбежном" росте налогов. По его словам, после таких инициатив Кудрина можно понять, почему западные геополитические конкуренты России именуют его "лучшим менеджером всех времен и народов", что по смыслу можно сравнить с тем, что генерал Власов являлся "лучшим советским генералом" по версии вермахта.

Также эксперт отметил, что, несмотря на данные о росте промышленности в 2017 г. на 1% (а не на 2%, как того ожидало Минэкономразвития), есть отрасли, которые показывают значительно лучшие результаты. Так, объёмы сельхозмашиностроения растут уже четвёртый год подряд во многом благодаря применяющимся в этой сфере протекционистским мерам. Однако распространить эту практику не получится из-за сопротивления "либерального" крыла правительства. "Возникнет вопрос - зачем они тогда нужны? Поскольку доктрину, с которой они пытаются управлять экономикой в нашей стране уже 25 лет, можно после этого спокойно выбросить в урну", - отметил Алексей Лапушкин.

Он считает, что эти люди готовы дойти "до полного демонтажа России как государства" и превратить её в "территорию социального ада", поскольку вряд ли они собираются в дальнейшем жить на своей родине.

"Я сомневаюсь, что любой здравомыслящий человек, понимая последствия, стал бы разводить костёр в собственной квартире. Они не дураки, они ведут целенаправленную политику, направленную на дестабилизацию ситуации", - резюмировал Лапушкин.