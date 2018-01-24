Глава Нижневартовска рассказал губернатору о подготовке к созданию агломерации

Руководители территорий, вошедших в агломерацию Мегион-Нижневартовск, обсуждают улучшение транспортной связи между муниципалитетами. О перспективах развития территорий губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов на сегодняшней встрече, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Тихонова, сейчас много студентов из Мегиона ездят в Нижневартовск на учебу. Необходимо создать более комфортные условия для них и других пассажиров. "Возможно, должны быть другие автобусы или стоимость проезда иная. Нам с руководителями муниципалитетов стоит обратить внимание на транспортную доступность", - сказал Тихонов.

Он также отметил, что обсуждаются перспективы создания транспортных развязок внутри будущей агломерации.

Среди других межмуниципальных проектов градоначальник выделил строительство больших спорткомплексов, куда смогут приезжать дети из других городов.

"Я уверен, что у нас есть будущее в агломерации. В этом году мы наладим какие-то принципиальные договорные отношения", - сказал Тихонов.

Губернатор обратила внимание главы на необходимость запуска проектов с экономическим эффектом для всех территорий, в пример она привела межмуниципальный полигон ТБО. "Это может быть создание индустриальных парков. Экономические проекты нужно запускать в интересах всех участников", - сказала Комарова.

Напомним, согласно стратегии развития ХМАО, в регионе должны получить развитие восемь городских агломераций: Большой Ханты-Мансийск, Нягань-Приобье, Югорск-Советский, Урай-Междуреченский, Березово-Игрим, Покачи-Когалым и две крупнейшие – Сургут-Нефтеюганск, Мегион-Нижневартовск.