ЧТЗ отгрузил модифицированный погрузчик, способный работать при температуре минус 50 градусов

"Челябинский тракторный завод" отгрузил специально модифицированный погрузчик ПК-70К.001, способный работать при температуре минус 50 градусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Техника предназначена для Мирнинского управления автомобильных дорог компании АЛРОСА.

Погрузчик отличается от серийного наличием системы централизованной смазки. Также предусмотрен подогрев гидро- и топливного бака, рукава подачи топлива, заднего стекла и зеркал. На крыше смонтированы дополнительные фары, есть кондиционер. В кабине установлен автономный отопитель "Вебасто", а для подогрева двигателя – "Гидроник".

Машина будет чистить зимники и обслуживать инфраструктурные объекты. Предполагается, что погрузчик заменит собой колесный бульдозер, поэтому вместо ковша с высокой разгрузкой основным его орудием стал бульдозерный отвал. В комплекте есть и традиционный ковш, только стандартный, рассчитанный на обычную высоту погрузки.