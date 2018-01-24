Пермяка судят в Тюмени за смерть двоих людей в столкновении легковушки и седельного тягача

31-летнего пермяка судят за смерть в аварии двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Трагедия случилась около 22.00 17 июля 2017 г. на 19 км дорогиТюмень – Боровский – Богандинский. Пермяк на седельном тягаче начал обгон, не убедившись, что "встречка" свободна на достаточном расстоянии. Этот маневр создал опасность для ехавшего навстречу "Дэу Нексия". Водитель легковушки съехал на правую обочину, произошел занос. Машину выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с другим седельным тягачом.

Водителя и пассажира легкового автомобиля с заднего сиденья выбросило из салона, оба погибли. Ехавший на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. Пермяк свою вину не признал. Дело рассмотрит Тюменский районный суд.