Собчак пригласили на Молитвенный завтрак с Трампом

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в феврале посетит США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, выступление Собчак в CSIS намечено на 6 февраля. На сайте центра говорится, что Собчак проведет дискуссию на тему "Поставторитарное будущее России", модератором беседы выступит директор программы CSIS "Россия и Евразия" Ольга Оликер.



Оликер рассказала Би-би-си, что штаб Собчак сам предложил CSIS провести дискуссию с кандидатом в президенты. "Как я понимаю, у нее запланировано еще несколько мероприятий в Вашингтоне", - добавила она.

На следующий день Собчак выступит в Джорджтаунском университете с речью об "экономической реформе", рассказала изданию директор научно-исследовательского центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы при университете Анджела Стент.​ "К нам обратились представители телеведущей, которые рассказали, что она приедет в Вашингтон, и предложили даты, когда она могла бы посетить университет. Это инициировали ее коллеги, не мы. Темой выступления Собчак будет экономическая реформа", - приводит Би-би-си слова Стент.



Два источника издания в штабе Собчак сообщили, что кандидат в президенты планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак. Организацией посещения Собчак молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, пишет издание.

В этом году от России на завтрак поедут три депутата Госдумы: по приглашению американских конгрессменов поедут председатели комитетов по финрынку Анатолий Аксаков и по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Аксаков сказал Би-би-си, что в российскую делегацию вошли 70 человек, о планируемом участи Собчак ему ничего не известно.

Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, Ксения примет участиев завтраке, если позволит график.

"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - цитирует Чудинову "Интерфакс".

Кроме того, Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США, скорее всего, в Нью-Йорке. Собеседник Би-би-си в штабе сказал, что мероприятие пройдет не на Брайтон-бич. Источник добавил, что будут и другие мероприятия, но не уточнил, какие.

Ранее сообщалось, что штаб Ксении Собчак собрал 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации на выборах президента РФ. Однако сбор подписей будет продолжен, и как ожидается, 30 января 105 тысяч поверенных подписей будут сданы в Центризбирком.