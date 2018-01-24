Собчак пригласили на Молитвенный завтрак с Трампом

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
24.01.2018 12:34 Мск (14:34 Екб)
политика | За рубежом
Собчак пригласили на Молитвенный завтрак с Трампом
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(2017) | Фото: vk.com/zhora

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в феврале посетит США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов.
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Как сообщает Русская служба Би-би-си, выступление Собчак в CSIS намечено на 6 февраля. На сайте центра говорится, что Собчак проведет дискуссию на тему "Поставторитарное будущее России", модератором беседы выступит директор программы CSIS "Россия и Евразия" Ольга Оликер.

Оликер рассказала Би-би-си, что штаб Собчак сам предложил CSIS провести дискуссию с кандидатом в президенты. "Как я понимаю, у нее запланировано еще несколько мероприятий в Вашингтоне", - добавила она.

На следующий день Собчак выступит в Джорджтаунском университете с речью об "экономической реформе", рассказала изданию директор научно-исследовательского центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы при университете Анджела Стент.​ "К нам обратились представители телеведущей, которые рассказали, что она приедет в Вашингтон, и предложили даты, когда она могла бы посетить университет. Это инициировали ее коллеги, не мы. Темой выступления Собчак будет экономическая реформа", - приводит Би-би-си слова Стент.

Два источника издания в штабе Собчак сообщили, что кандидат в президенты планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак. Организацией посещения Собчак молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, пишет издание.

В этом году от России на завтрак поедут три депутата Госдумы: по приглашению американских конгрессменов поедут председатели комитетов по финрынку Анатолий Аксаков и по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Аксаков сказал Би-би-си, что в российскую делегацию вошли 70 человек, о планируемом участи Собчак ему ничего не известно.

Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, Ксения примет участиев завтраке, если позволит график.

"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - цитирует Чудинову "Интерфакс".

Кроме того, Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США, скорее всего, в Нью-Йорке. Собеседник Би-би-си в штабе сказал, что мероприятие пройдет не на Брайтон-бич. Источник добавил, что будут и другие мероприятия, но не уточнил, какие.

Ранее сообщалось, что штаб Ксении Собчак собрал 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации на выборах президента РФ. Однако сбор подписей будет продолжен, и как ожидается, 30 января 105 тысяч поверенных подписей будут сданы в Центризбирком.

Другие новости по темам: ксения собчак, сша, визит
24.01.2018 12:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:34 Екб


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Собчак пригласили на Молитвенный завтрак с Трампом
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