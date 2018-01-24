Кремль о ситуации с Олимпиадой: Сейчас важно избегать таких слов, как "бойкот"

В Кремле призвали избегать слова "бойкот" по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Эксперты отмечают, что отстранение "чистых" спортсменов является "натуральным ополчением на Россию".

Ситуацию прокомментировали в Кремле.

"Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый - очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось", - заявил Дмитрий Песков.

Как сообщает Р-Спорт, пресс-секретарь президента также рассказал о продолжающихся контактах России и Международного олимпийского комитета.

"В любом случае с МОКом нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что МОК запретил болельщикам проносить российский флаг на соревнования Олимпиады-2018.