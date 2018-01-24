Свердловские энергетики напоминают о каналах оперативной связи со специалистами в период сильных морозов

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Свердловские энергетики напоминают о каналах оперативной связи со специалистами в период сильных морозов
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МРСК Урала, энергетики, Екатеринбург, ЕЭСК, цыганский поселок (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

В связи с установившимися низкими температурами энергетики "МРСК Урала" и "ЕЭСК" (входят в ГК "Россети") работают в усиленном режиме. На территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае в постоянной готовности находятся несколько десятков аварийно-восстановительных бригад ОАО "МРСК Урала", оснащенные всем необходимым, в том числе, специализированной техникой для скорейшей ликвидации возможных технологических нарушений.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, в целом, ситуацию в электросетевом комплексе Свердловской области и Екатеринбурге можно оценить как штатную. Фиксируются точечные нарушения электроснабжения в распределительной сети, которые в оперативном режиме устраняются специалистами филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и "ЕЭСК" в круглосуточном режиме и не влияют на общую системную надежность электроснабжения как региона, так и Столицы Урала.

В свою очередь, специалисты компании напоминают, что в "МРСК Урала" работает целый ряд каналов связи с энергетиками. Можно обратиться к специалистам телефонного центра обслуживания клиентов компании по бесплатному номеру 8-800-2501-220. Всего с 22 по 24 января – период низких температур в телефонный центр поддержки клиентов поступило более 630 телефонных обращений по различным вопросам, из которых около 30% касались вопросов электроснабжения.

Оперативную online-консультацию энергетиков также можно получить посредством систем мгновенного обмена сообщениями - WhatsApp и Telegram. Круглосуточные консультации в WhatsApp осуществляются по номеру 8-912-2901-220, в Telegram - по никнейму @mrskural.

Кроме этого, в разделе "клиентам" на сайте компании начал свою работу онлайн-консультант. С помощью этого сервиса клиенты теперь могут общаться в чате со специалистами клиентского блока компании и оперативно получить ответы на любые вопросы об электроснабжении.

Жители Екатеринбурга также могут воспользоваться функцией "обратного звонка" на сайте www.eesk.ru. В заявке пользователь может указать интересующий его вопрос, и перезванивающий менеджер будет готов детально проконсультировать потребителя.

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24.01.2018 12:20 Мск | Давыдов Денис
14:20 Екб


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Свердловские энергетики напоминают о каналах оперативной связи со специалистами в период сильных морозов
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