Свердловские энергетики напоминают о каналах оперативной связи со специалистами в период сильных морозов

В связи с установившимися низкими температурами энергетики "МРСК Урала" и "ЕЭСК" (входят в ГК "Россети") работают в усиленном режиме. На территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае в постоянной готовности находятся несколько десятков аварийно-восстановительных бригад ОАО "МРСК Урала", оснащенные всем необходимым, в том числе, специализированной техникой для скорейшей ликвидации возможных технологических нарушений.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, в целом, ситуацию в электросетевом комплексе Свердловской области и Екатеринбурге можно оценить как штатную. Фиксируются точечные нарушения электроснабжения в распределительной сети, которые в оперативном режиме устраняются специалистами филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и "ЕЭСК" в круглосуточном режиме и не влияют на общую системную надежность электроснабжения как региона, так и Столицы Урала.

В свою очередь, специалисты компании напоминают, что в "МРСК Урала" работает целый ряд каналов связи с энергетиками. Можно обратиться к специалистам телефонного центра обслуживания клиентов компании по бесплатному номеру 8-800-2501-220. Всего с 22 по 24 января – период низких температур в телефонный центр поддержки клиентов поступило более 630 телефонных обращений по различным вопросам, из которых около 30% касались вопросов электроснабжения.

Оперативную online-консультацию энергетиков также можно получить посредством систем мгновенного обмена сообщениями - WhatsApp и Telegram. Круглосуточные консультации в WhatsApp осуществляются по номеру 8-912-2901-220, в Telegram - по никнейму @mrskural.

Кроме этого, в разделе "клиентам" на сайте компании начал свою работу онлайн-консультант. С помощью этого сервиса клиенты теперь могут общаться в чате со специалистами клиентского блока компании и оперативно получить ответы на любые вопросы об электроснабжении.

Жители Екатеринбурга также могут воспользоваться функцией "обратного звонка" на сайте www.eesk.ru. В заявке пользователь может указать интересующий его вопрос, и перезванивающий менеджер будет готов детально проконсультировать потребителя.