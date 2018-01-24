ВТБ может купить бывший банк Ананьевых

ВТБ рассмотрит покупку банка "Возрождение", который контролировали бывший владельцы санируемого "Промсвязьбанка" братья Ананьевы. О такой возможности в Давосе заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы пока еще не знаем (интересна ли нам покупка банка "Возрождение" — ред.). Наши розничные (менеджеры — ред.) говорят, что там может быть интерес, но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", - цитирует его РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы потеряли контроль над банком "Возрождение", согласно предписанию Центробанка. У них в руках осталось по 10% акций кредитной организации.