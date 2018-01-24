Названа возможная дата визита Путина в Екатеринбург

В Екатеринбург с рабочим визитом может приехать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал "Сказы Бажова", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации канала, однодневный визит может состояться 20 февраля. Не исключено, что сопровождать главу государства в поездке будет глава его администрации Антон Вайно. В программе визита, в том числе, посещение "Ельцин-центра".

Напомним, ранее уже сообщалось, что Владимир Путин посетит Екатеринбург в рамках "турне по регионам". Речь тогда шла о поездке президента в электорально значимые города. Среди других таких городов назывались Казань, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

РБК ранее отмечало, что поездки в электорально значимые города работают как инструмент "повышения социального самочувствия".

Добавим, в последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург в июле прошлого года - на международную промышленную выставку "Иннопром". Визит состоялся незадолго до выборов губернатора Свердловской области и трактовался наблюдателями как поддержка президента основному кандидату Евгению Куйвашеву.