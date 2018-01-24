Верховный суд оставил в силе приговор ямальцу, расстрелявшему двоих сотрудников "Газпром переработки"

Верховный суд России оставил в силе приговор жителю Пуровского района Даниэлу Пяку, который расстрелял в тундре двоих сотрудников "Газпром переработки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Суд согласился с доводами гособвинителя о том, что действия ямальца – не самоборона. Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что жертвы в момент расстрела были безоружны. Действия Пяка признаны расправой.

Напомним, 19 декабря 2015 г. в тундре нашли тела двух людей с огнестрельными ранами. Погибшими оказались двое сотрудников ОАО "Газпром переработка" – 34-летний начальник топливного отдела Денис Свистунов и 35-летний начальник ремонтно-механической службы Андрей Ходаков. Вскоре нашли и подозреваемого, аборигена Даниэла Пяка.

Следователи выяснили, что две компании, в каждой из которых было по двое мужчин, поссорились. Половина участников ссоры была пьяна. В итоге ямалец выстрелил из ружья "Сайга 12К" четырежды – в голову и тело одного менеджера и голову и левое бедро – второго. Оба скончались на месте. Суд наказал ямальца 18 годами "строгача".