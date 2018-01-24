"Промсвязьбанк" может забрать часть "оборонки" у ВТБ

К "Промсвязьбанку" может перейти часть бизнеса ВТБ в области гособоронзаказа. Об этом в Давосе рассказал глава ВТБ Андрей Костин.



Санируемый через Фонд консолидации банковского сектора "Промсвязьбанк", напомним, будет опорным банком для ВПК. Возглавит его Петр Фрадков. Костин заявил, что в ВТБ такое решение оценивают положительно.

"Основные контракты, особенно с предприятиями, которые входят в так называемый SDN список (Specially Designated Nationals List), они должны будут перейти туда, но насколько это будет принудительным, сказать трудно. Мы никаких жестких вводных от правительства не получали. Сам банк до конца не сформирован, но как только они определятся, мы будем взаимодействовать, и какая-то часть бизнеса уйдет от нас", - приводит ТАСС слова Костина.

"Промсвязьбанк" с 15 декабря 2017 г. санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Как ранее сообщало Накануне.RU, Центробанк обратился в Генпрокуратуру из-за пропажи из банка кредитных досье.