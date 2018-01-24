Мизулина предложила привлечь Росгвардию к охране школ, а руководство соцсетей наказывать. "Вплоть до административного приостановления деятельности"

Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах, а также наказывать сотрудников соцсетей и месседжеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора.

Предложения прозвучали на заседании временной комиссии по совершенствованию семейного кодекса, которое состоялось сегодня в Совете Федерации. На заседании обсуждались последние случаи нападения в российских школах.. Елена Мизулина заявила, что школы должны охранять не сотрудники ЧОП, а профессионалы.

"После трагедий в школах Бурятии и Пермского края возникает вопрос о том, кто обеспечивает безопасность школ. Не все школы имеют достаточную охрану. В одних школах она есть, в других - нет. Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница (как в Перми). Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия. У них отбор кадров очень жесткий. Если и доверять охрану школ, то только государственным службам", - заявила сенатор.

Кроме того, Елена Мизулина предложила ввести административную ответственность в отношении руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах.

"Необходимо думать о том, что делать с распространением информации о жестокости, насилии, экстремизме среди детей в социальных сетях. Например, в "Фейсбуке" вся информация такого рода моментально блокируется, а вот через "ВКонтакте" , "Телеграм", "WhatsApp" подобная информация активно распространяется и никем не контролируется. Таких групп, сообществ, каналов очень много, число подписчиков гигантское. Существуют игры альтернативной реальности, где детям дают жесткие и анархические задания. Мы все помним, как это было с группами о суицидах. Наши опасения о спланированной работе по созданию такого рода групп подтвердились. А мы ведь говорили с Лигой безопасного интернета об этом с 2014 года и нас долгое время никто не слышал. Конечно, радикальных шагов предпринимать не стоит. Но необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности", - добавила Мизулина.

Ранее инциденты в Перми и Улан-Удэ прокомментировал сенатор от республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Он отметил, что для того, чтобы подобные трагедии не повторялись необходима системная работа, в основном профилактическая. Сенатор считает, что дело не только в организации охраны, но более результативна именно профилактика, работа в среде самих школьников. Она включает целый ряд вопросов, среди которых — занятость подростков, в том числе в спортивных секциях и кружках, воспитание в семье, безопасность в Интернете, эффективная загруженность учителей, обеспечение безопасности в школах и другие, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Отметим, что тему насилия в российских школах в Совфеде обсудят также на секциях Рождественских парламентских встреч 25 января.

Напомним, нападения подростков на школы прошли недавно по российским городам: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью.