Свердловскстат: Долги по зарплате в Свердловской области за год увеличились в семь раз

Долги по зарплате в Свердловской области, по данным Свердловскстата, за год увеличились в 6,9 раз. Свежая статистика опубликована на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на 1 января, о задолженности по зарплате перед 881 сотрудниками в Свердловскстат сообщили три организации. Всего свердловские предприятия задолжали сотрудникам более 20,6 млн руб. В сравнении с 1 января прошлого года долги по зарплате увеличились в 6,9 раз, в процентах к 1 декабря прошлого года - 116%.

Среди предприятий должников: автошкола, предприятие, специализирующееся на литье стали (предположительно "Металлист", прим.) и котельная. Больше всего задолжало промпредприятие: 612 своим сотрудникам оно должно более 15,3 млн руб. В сравнении с декабрем прошлого года задолженность выросла в 1,7 раза. Котельная должна 258 сотрудникам более 4,3 млн руб., автошкола задолжала 920 тыс. руб. 11 сотрудникам.

Отметим, что те же предприятия назывались Свердловскстатом и в ноябре - декабре прошлого года.