Зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году уменьшатся на 10%

Зарплаты депутатов Мосгордумы, работающих на постоянной основе, в 2018 году будут уменьшены на 10%. Об этом решении на заседании столичного парламента заявил глава столичного парламента Алексей Шапошников, передает ТАСС.

"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%", - сказал спикер МГД. Он напомнил, что аналогичное решение принималось и в 2017 году.

Денежное вознаграждение в Мосгордуме получают председатель, два его заместителя и главы профильных комиссий МГД, всего 18 человек. В общей сложности в Мосгордуме числятся 44 депутата.