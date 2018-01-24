Губернатору и заксобранию Свердловской области предъявили два иска

Свердловский областной суд рассматривает два иска к губернатору и заксобранию региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

20 февраля облсуд рассмотрит административный иск АО "Тандер" (сеть "Магнит") об отмене статьи 15-1 областного закона "Об административных правонарушениях". Статья предусматривает ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах. Ответчиками выступят губернатор области Евгений Куйвашев и ЗакСО.

А уже 16 февраля суд начнёт рассматривать административный иск от жителя Екатеринбурга об отмене статьи "Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства" закона Свердловской области "Об административных правонарушениях". Ответчиками также заявлены губернатор и региональный парламент.

Ранее в Комитет по защите прав автовладельцев обратился житель Октябрьского района Екатеринбурга, который в начале декабря 2017 года получил штраф за парковку на газоне. Несмотря на то, что газон был серьезно заметен снегом, административная комиссия Октябрьского района посчитала его вину доказанной, автовладельцу был назначен штраф в 3 тыс. руб.

"Свердловский областной суд уже два раза отменял штраф за парковку на газоне, но заменив слова "газон" на "объекты благоустройства", депутаты Свердловской областной думы в середине ноября 2017 года приняли новый закон о штрафе", - сообщается на сайте комитета.

Там считают, что такие вопросы уже урегулированы на федеральном уровне, а действия региональных законодателей излишни.

"Штраф за парковку на газоне может быть установлен путем принятия поправок депутатами Государственной думы в Кодекс об административных правонарушениях. Государство не имеет права штрафовать своих граждан незаконно. Отмена данного штрафа - это исключительно юридический вопрос. У нас нет цели оправдать гряземесов, паркующихся на газонах, но водитель должен получить штраф по закону", - пишут на сайте комитета по защите прав автовладельцев.