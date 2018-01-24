В Сети требуют запретить песню музыканта из Екатеринбурга, которую связали с убийством студентки в Москве

В Сети опубликована петиция с требованием запретить песню группы "Мы", которую якобы слушал студент МГТУ имени Баумана Артем И. перед убийством своей 19-летней соседки.

По мнению автора петиции, композиция призывает к совершению преступления и ее необходимо запретить. Также он призвал музыкантов принести извинения и "понести ответственность".

"Студент Бауманки убил соседку из-за неразделенной любви. Одним из поводов для убийства послужила песня группы "МЫ" - "Возможно", об этом пишет сам Артем в своей прощальной записке", - говорится в тексте петиции.

Солист группы, музыкант из Екатеринбурга Даниил Шайхинуров, в свою очередь, призвал не связывать творчество коллектива с жизнью жестоко убитой студентки.

Напомним, в ночь на 23 января в одной из московских квартир были найдено тело 19-летней девушки. По версии следствия, студент задушил девушку, изнасиловал ее и нанес ей ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело. После преступления парень признался в соцсетях, что убил подругу, потому что "очень сильно любил", однако она испытывала симпатию к его другу.