Московский суд отложил рассмотрение иска барда Новикова к Первому каналу

Останкинский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Следующее заседание пройдет в феврале, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче "Пусть говорят" по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК "Бухта Квинс".

На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Во вторник, 23 января, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке суда, в результате рассмотрение иска было отложено из-за неявки ответчика. Следующее заседание состоится 27 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, сам Новиков уверяет, что дома "Бухты Квинс" уже достроены и готовы к сдаче.