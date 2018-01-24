Московский суд отложил рассмотрение иска барда Новикова к Первому каналу

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Московский суд отложил рассмотрение иска барда Новикова к Первому каналу
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инаугурация Евгения Куйвашева, Новиков (2017) | Фото: Накануне.RU

Останкинский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Следующее заседание пройдет в феврале, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче "Пусть говорят" по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК "Бухта Квинс".

На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Во вторник, 23 января, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке суда, в результате рассмотрение иска было отложено из-за неявки ответчика. Следующее заседание состоится 27 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, сам Новиков уверяет, что дома "Бухты Квинс" уже достроены и готовы к сдаче.

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24.01.2018 12:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.01.2018 11:57 Мск
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Московский суд отложил рассмотрение иска барда Новикова к Первому каналу
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