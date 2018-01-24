Госдума осудила Молдавию за информационный тоталитаризм

Сегодня своим постановлением депутаты нижней палаты федерального собрания единогласно одобрили заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова", передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил коллегам-парламентариям, что 10 января 2018 года председателем парламента Молдавии Андрианом Канду был подписан закон об изменении и дополнении Кодекса телевидения и радио республики Молдавия, несмотря на двукратное отклонение этого документа президентом страны Игорем Додоном.

В соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс, фактически был введен запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач информационного и информационно-аналитического характера.

В своем заявлении депутаты Госдумы осудили "попрание в Молдавии демократии и тоталитарную практику борьбы с альтернативными точками зрения", расценивая действия республиканских властей как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Молдавии, а также очередной антироссийский акт.

Госудума призвала ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать принципиальную оценку грубого нарушения статей Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Правительству России предложено во взаимодействии с российскими СМИ (организациями эфирного и кабельного вещания) проработать вопрос о возможности изменения условий трансляции (ретрансляции) аудиовизуального контента российского производства на территории Молдавии "вплоть до расторжения соответствующих контрактов в связи с несоответствием новым условиям работы, ограничивающим свободное распространение информации".