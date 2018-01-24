На Среднем Урале задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

В Первоуральске задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, накануне днем группа задержания службы вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, рядом с одним из домов на улице Ватутина заметили подозрительного гражданина. При виде сотрудников войск правопорядка мужчина заметно занервничал и попытался скрыться во дворах, но был остановлен для проверки документов и установления личности. При проверке по информационным базам данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение ряда краж.

В настоящее время сотрудники Росгвардии доставили мужчину в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.