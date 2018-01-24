СКР договорился о взаимодействии с сирийскими коллегами

Председатель СКР Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе которой была достигнута договоренность о межведомственном сотрудничестве, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Сирии Бастрыкин провел встречи с руководителями правоохранительных органов и судебной системы республики. В частности он встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хассаном.

В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений террористов.

Кроме того, в ходе визита в Сирию глава СКР посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями.

"По итогам рабочего визита сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве", - сказала Петренко.