Истребитель пятого поколения Су-57 начал полеты с новейшим оружием

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения, сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат", - приводит его слова ТАСС.

Обносов добавил, что протоколы взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы.

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которые выполняют сразу три типа самолетов дальней авиации - Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Как ранее сообщало Накануне.RU, первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. В последующие годы испытательные полеты совершали второй и третий опытные образцы нового самолета.

В начале декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Серийное производство ПАК ДА (прежнее название Су-57) планируется начать в 2028-2029 годах.