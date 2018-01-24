Школы в Челябинской области начали закрывать на карантин

На Южном Урале в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одной школе и трех классах еще двух школ. В целом ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как неэпидемическая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, за третью неделю года зарегистрировано 21 тыс. 422 случая ОРВИ, уровень заболеваемости ниже порогового на 11%. В Челябинске за этот период зарегистрировано 9 тыс. 629 случаев ОРВИ и ниже уровня эпидпорога на 27 %.

При этом рост заболеваемости отмечается в 32 муниципальных образованиях области, в шести из них отмечается превышение эпидемических порогов.

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, а заболеваемости ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.