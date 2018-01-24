В Кургане будут перекрыты дороги во время проведения хоккейных матчей "Русской классики ВХЛ"

На период ледовых сражений в рамках "Русской классики ВХЛ" в Кургане будет перекрыто движение транспорта в районе стадиона "Центрального".

Закроют улицы Советскую и Кравченко, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

27 января улицу Кравченко перекроют от Куйбышева до Советской с 13.00 до 16.00, а 28 января по этому участку дороги нельзя будет проехать с 8.00 до 16.00.

Также 28 января Советская будет перекрыта для проезда машин от Кравченко до Бурова-Петрова.

В рамках хоккейных турниров "Русской классики ВХЛ", которая пройдет в Кургане с 26 по 28 января, команда "Курганстальмоста" встретится с командой звезд отечественного хоккея - этот матч пройдет 26 января в Ледовом дворце имени Парышева в Заозерном. На стадионе "Центральный" курганская команда "Зауралье" встретится с ледовой дружиной из Тюмени - хоккейным клубом "Рубин", также на стадионе команда правительства Зауралья сразится с командой руководителей хоккейных клубов.