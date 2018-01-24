В Зауралье ранее судимая женщина решила выгородить своего сына и пошла в полицию, сказав что убила человека

В Целинном районе Зауралья ранее судимая женщина решила выгородить своего сына и пошла в полицию, признавшись в убийстве человека.

Женщина пришла в полицию 23 января - она сказала, что убила сожителя своей дочери, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На место выехали следователи, обнаружив в выгребной яме на территории участка тело мужчины 1963 года рождения с колото-резаными ранами.

Данного мужчину искали его родственники, они сообщили полицейским, что он уехал на заработки.

"Оперативным сотрудникам длительное отсутствие мужчины показалось подозрительным. В доме разыскиваемого часто собирались знакомые, которые вели асоциальный образ жизни и ранее привлекались к уголовной ответственности. Их противоречивые показания свидетельствовали о попытках скрыть местонахождение мужчины. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого убийцы. Также установлено, что конфликт между знакомыми ранее мужчинами произошел на почве личных неприязненных отношений", - сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина был убит еще 6 января, но отнюдь не женщиной, а ее 29-летним сыном. Он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, свою вину признал.

"Пытаясь избежать наказания за содеянное, подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления и сбросил тело в выгребную яму", - добавили в СК.

Сейчас следственными органами решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении мужчины меры пресечения.