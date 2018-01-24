В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой: с огнем борются почти 100 человек

В Подмосковье загорелся склад с пластиком и бумагой. С огнем борются почти 100 человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все произошло в деревне Молзино на улице Советская: площадь горения составляет 1000 кв.м. Объявлен повышенный ранг пожара №2. По предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет.

"Привлекаемые силы и средства: 89 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 45 человек и 12 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ведомстве.