В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

В Свердловской области с 23 января по 26 января сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщили Накануне.RU в Уралгидромете.

Температура в области днём составит от -10 до -25 градусов по Цельсию, а ночью от -16 до -35 градусов.

Напомним, что в связи с этим свердловские спасатели напомнили уральцам о рисках, связанных с низкими температурами. В ведомстве подчеркнули, что населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления - печное, газовое, электрическое - должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.