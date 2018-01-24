Малый театр анонсировал постановку спектакля по роману Мединского "Стена"

В Малом театре анонсировали постановку спектакля по роману министра культуры Владимира Мединского "Стена". Об этом сообщил художественный руководитель театра Юрий Соломин, передает "Интерфакс".

Детали постановки - даты премьеры и задействованные в ней артисты - пока не приводятся. Как отметил Соломин, в настоящее время авторы пишут пьесу на основе романа, делается инсценировка. "Когда будет готово, объявим. Спектакль пока ещё не запущен. Проблема, поставленная в пьесе, положительная, тем более что у нас творится в мире сейчас", - рассказал худрук "Малого театра".

Приключенческий роман Владимира Мединского "Стена" был написан в 2012 году, он повествует о событиях Смутного времени - в частности о том, как силы Второго народного ополчения нанесли поражение войску гетмана Ходкевича. Центральной частью повествования стала оборона Смоленска, осажденного войсками польского короля Сигизмунда III. В 2016 году по мотивам романа министра был снят фильм.