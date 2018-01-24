Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО

Сегодня из городской клинической больницы №4 выписан второй подросток, обвиняемый в нападении на пермскую школу №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Двоих нападавших арестовали на два месяца. Поэтому сразу после выписки из больницы подросток отправится в СИЗО. В больнице продолжает лечение учительница начальных классов Наталья Шагулина. Она идет на поправку. По словам врачей, она находится в стабильном состоянии, показатели в норме.

В краевой детской клинической больнице на лечении остаются два школьника. Один из пострадавших детей проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Напомним, в результате происшествия 15 января в пермской школе №127, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для детей будут организованы туристические поездки. Губернатор Пермского края Максим Решетников отправил Владимиру Путину представление о награждении учителя школы №127 Наталии Шагулиной медалью "За отвагу"

Занятия в школе возобновились с 18 января. Меры безопасности усилены: в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.