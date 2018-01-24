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24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

Сегодня из городской клинической больницы №4 выписан второй подросток, обвиняемый в нападении на пермскую школу №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Двоих нападавших арестовали на два месяца. Поэтому сразу после выписки из больницы подросток отправится в СИЗО. В больнице продолжает лечение учительница начальных классов Наталья Шагулина. Она идет на поправку. По словам врачей, она находится в стабильном состоянии, показатели в норме.

В краевой детской клинической больнице на лечении остаются два школьника. Один из пострадавших детей проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Напомним, в результате происшествия 15 января в пермской школе №127, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для детей будут организованы туристические поездки. Губернатор Пермского края Максим Решетников отправил Владимиру Путину представление о награждении учителя школы №127 Наталии Шагулиной медалью "За отвагу"

Занятия в школе возобновились с 18 января. Меры безопасности усилены: в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.



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Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО
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