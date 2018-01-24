Воронежские родители получат выплату за рождение первенца уже в январе

В Воронежскую область поступили федеральные средства на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка с января 2018 года.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года - он составляет 8428 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной администрации.

По состоянию на 23 января за назначением выплаты уже обратились шесть человек.

"Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка носит адресный характер и предоставляется по заявительному принципу семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (13 938 рублей на человека)", - пояснили в пресс-службе.

Заявления принимают органы соцзащиты населения по месту жительства и филиалы МФЦ.

Напомним, в соответствии с вступившим в силу в конце декабря прошлого года федеральным законом, в России установлены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.