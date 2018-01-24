Орешкин в Давосе "спрогнозировал" рост российской экономики до 3-3,5% в ближайшие "пару лет"

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин спрогнозировал ускорение роста экономики РФ до 3-3,5% в ближайшие несколько лет. Об этом он заявил на деловом завтраке "ВТБ Капитала" в Давосе, передает "Интерфакс".

"Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, 3-3,5% - это тот уровень, на котором мы должны быть", - сказал он.

По мнению министра, достижение этой цели возможно "через пару лет".

Согласно официальному прогнозу возглавляемого Орешкиным ведомства рост ВВП РФ на 2018 год в бюджете составляет 2,1%, на 2019 год - 2,2%, на 2020 год - 2,3%.

Как сообщало Накануне.RU, в России Минэкономразивития ожидает рост в 2017 г. в пределах 2% (официально итоги еще не подведены), а по прогнозам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) к 2032 г. может сместиться с 11-го на 17-е место в мире.