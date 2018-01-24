На Южном Урале конфликт школьников, в результате которого один их них получил ножевое ранение, спровоцировал пострадавший

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина считает, что случай нападения с ножом в школе Сосновского района не следует связывать с трагическими событиями в школах Перми и Бурятии. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наш случай отличается, и причины другие, и последствия абсолютно разные. Мы проводили проверочные мероприятия, но окончательные оценки ситуации дадут следственные органы. Те проверочные мероприятия, которые мы провели, показывают, что в школе был конфликт. Есть основания называть неким агрессором и провокатором ребенка, который пострадал. Именно он не в первый раз провоцировал ребенка на то, чтобы он отреагировал. Здесь сработал определенный уровень защиты", - отметила она.

По мнению детского омбудсмена, на конфликт в школе не обращали внимания. "Были сигналы, "звоночки", которые переходили в разряд колокола. Здесь должна была быть реакция, но к сожалению, она не последовала, поэтому мы получили такой результат. В случае в школе в Сосновском районе, даже если бы была военизированная охрана, мы бы все-равно получили этот результат, потому что на конфликт не обращали внимание", - подчеркнула она.

Напомним, 17 января между учащимися 9 класса в школе поселка Смольное Сосновского района произошел конфликт. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. По данному факту возбуждено уголовное дело.