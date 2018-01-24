В Екатеринбурге поймали мошенника, выманившего у своих жертв более миллиона рублей

В Екатеринбурге полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе спецоперации на улице Блюхера задержали подозреваемого в мошенничестве. Жертвами становились пенсионеры.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, задержанным оказался житель Тюмени 1988 года рождения, ранее уже неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. В последний раз он отбывал наказание в исправительном учреждении Курганской области, откуда освободился в сентябре 2017 года. Полицейские следователи установили, что 30 декабря подозреваемый по телефону связался с пенсионеркой 1933 года рождения, которой сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие: в аварии, якобы, погибли люди, и для решения этой проблемы срочно нужны деньги. После этого злоумышленник приехал к своей жертве и, введя ее в заблуждение, похитил у нее 321 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

"У сыщиков есть все основания полагать, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пожилых жителей Екатеринбурга. В настоящее время его уже опознали 10 пострадавших, у каждого из которых он похитил деньги на сумму не менее 100 тысяч рублей. По всем данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Всех, кто опознал в указанном гражданине своего обидчика, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (904) 98-85-860, +7 (900) 203-01-84 (уголовный розыск), +7 (343) 356-42-03, 294-14-94 (дежурная часть отдела полиции №3)", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, все время до суда злоумышленник проведет под арестом.