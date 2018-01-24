В Челябинске менеджера филиала "Фортума" подозревают в коммерческом подкупе

В Челябинске начальник электроцеха ТЭЦ-2 филиала "Фортум" Энергосистема "Урал" подозревается в коммерческом подкупе.

В январе этого года он, по данным следствия, в ходе контроля и приемки работ по контракту подрядной организации потребовал от представителя данной фирмы 50 тыс. руб. за то, что работы плохого качества будут приняты, а акт выполненных работ подписан, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

22 января при получении денег менеджера задержали полицейские.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - отметили в СК.