Байден рассказал, как увольнял генпрокурора Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что недоволен регрессом в борьбе с коррупцией на Украине. Он также рассказал, как ему пришлось выполнять задание по увольнению генпрокурора Украины, передает "Голос Америки".

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще 1 млрд долларов кредитных гарантий", - вспоминает Байден.

Он отметил, что получил тогда обещания от Петра Порошенко и Арсения Яценюка, что генпрокурор будет уволен, но этого не произошло.

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И он был уволен", - рассказал Байден.

Напомним, украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен в апреле 2016 года.