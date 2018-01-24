В Югре выбирают представителя губернатора в молодежную палату: на конкурс заявилось 13 человек

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа проходит отбор кандидата в представители губернатора в Молодежной палате, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На эту должность претендует 13 югорчан, в том числе шесть кандидатов из Ханты-Мансийска, семь из других муниципальных образований округа: Пыть-Яха, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Радужного, поселка Приобье Октябрьского района.

"Молодежный парламент – возможность не только представлять губернатора и транслировать интересы, это возможность учиться, работать непосредственно с аппаратом губернатора, с департаментом внутренней политики. Основная цель моей деятельности – создание мощного городского волонтерского объединения, формирование единой добровольческой культуры, воспитание не только молодежи, а гражданского общества в принципе", - поделилась одна из участниц конкурсного отбора Анна Колычева из Ханты-Мансийска.

Специальная комиссия в состав которой вошли представители органов власти региона, научных и образовательных организаций, общественности рассмотрят документы и проведут собеседование.

"В ходе заседания комиссии с нами работают студии в четырех муниципальных образованиях: в городах Сургут, Нижневартовск, Радужный и городском поселении Октябрьское, где присутствуют кандидаты, которые предоставляли документы для участия в отборе", - рассказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Стать представителем губернатора может гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не замещающий государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы. Представитель губернатора будет работать на общественных началах.