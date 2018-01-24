В Челябинске задержали мужчину, который избил гантелей 15-летнюю школьницу

В Челябинске задержан 37-летний местный житель, который напал на школьницу.

Инцидент произошел вечером 19 января в Тракторозаводском районе города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Находясь в пьяном виде, злоумышленник напал на ранее незнакомую ему девочку - зажатой в руке гантелей он несколько раз ударил школьницу по голове. В больнице подростку оказали необходимую помощь.

"Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.