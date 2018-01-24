"Бейкер Хьюз" банкротит югорскую "дочку" "Руспетро"

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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"Бейкер Хьюз" банкротит югорскую "дочку" "Руспетро"
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Бейкер Хьюз, Baker Hughes (2017) | Фото: bloomberg.com

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о банкротстве дочернего предприятия "Руспетро" - добывающей компании "Инга". Заявитель - российская "дочка" нефтегазовой сервисной компании "Бейкер Хьюз", передает корреспондент Накануне.RU.

Зарегистрированная в Ханты-Мансийске компания "Инга", как следует из заявления, задолжала "Бейкер Хьюз" 124,9 млн руб. Владельцем "Инги" является холдинг "Руспетро" - энергетическая компания, которая с 2008 г. разрабатывает три лицензионных участка общей площадью 1205 кв. км в центральной части Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. "Руспетро" имеет собственный пункт сдачи нефти на нефтепроводе "Транснефти". Сырая нефть к пункту сдачи доставляется по принадлежащему компании трубопроводу.

"Инга" также занимается добычей нефти. Согласно данным ИАС Seldon basis у компании 10 действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, пользование участками недр и производство маркшейдерских работ. В 2017 г. компания экспортировала нефть в Нидерланды и Португалию.

Югорский арбитраж еще не принял к рассмотрению иск "Бейкер Хьюз".

Отметим, что еще один иск о банкротстве ООО "Инга" рассматривает столичный арбитраж. заявление в декабре 2017 г. подала Федеральная налоговая служба. Сумма требований не уточняется, суд еще не вынес вердикт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Бейкер Хьюз" обращалось с арбитраж с требованием банкротства югорской компании "Руссинтеграл-пионер". Суд отказала во введении процедуры наблюдения.

Другие новости по темам: Бейкер Хьюз, Руспетро, Инга, добыча нефти
24.01.2018 10:31 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
12:31 Екб


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"Бейкер Хьюз" банкротит югорскую "дочку" "Руспетро"
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