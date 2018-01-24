"Бейкер Хьюз" банкротит югорскую "дочку" "Руспетро"

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о банкротстве дочернего предприятия "Руспетро" - добывающей компании "Инга". Заявитель - российская "дочка" нефтегазовой сервисной компании "Бейкер Хьюз", передает корреспондент Накануне.RU.

Зарегистрированная в Ханты-Мансийске компания "Инга", как следует из заявления, задолжала "Бейкер Хьюз" 124,9 млн руб. Владельцем "Инги" является холдинг "Руспетро" - энергетическая компания, которая с 2008 г. разрабатывает три лицензионных участка общей площадью 1205 кв. км в центральной части Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. "Руспетро" имеет собственный пункт сдачи нефти на нефтепроводе "Транснефти". Сырая нефть к пункту сдачи доставляется по принадлежащему компании трубопроводу.

"Инга" также занимается добычей нефти. Согласно данным ИАС Seldon basis у компании 10 действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, пользование участками недр и производство маркшейдерских работ. В 2017 г. компания экспортировала нефть в Нидерланды и Португалию.

Югорский арбитраж еще не принял к рассмотрению иск "Бейкер Хьюз".

Отметим, что еще один иск о банкротстве ООО "Инга" рассматривает столичный арбитраж. заявление в декабре 2017 г. подала Федеральная налоговая служба. Сумма требований не уточняется, суд еще не вынес вердикт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Бейкер Хьюз" обращалось с арбитраж с требованием банкротства югорской компании "Руссинтеграл-пионер". Суд отказала во введении процедуры наблюдения.