Свердловскую конькобежку Захарову не допустили к участию в Олимпиаде

Конькобежка Евгения Захарова из Свердловской области не допущена к участию в Олимпиаде в Южной Корее. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"Что касается предварительной информации по заявкам на Олимпийские игры у шорт-трека, предварительно отстранены Захарова и Бородулина. Вчерашняя информация по Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Денису Айрапетяну подтвердилась", – цитирует Кравцова sports.ru.

Евгения Захарова - уроженка Новоуральска Свердловской области. Захарова - чемпионка России на дистанции 1500 метров (2013); серебряный призер первенства мира среди юниоров на дистанции 1500 метров (2013); победительница кубка Европы среди юниоров в многоборье (2012).

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, а также биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

По предварительным данным, МОК также отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.

Международный олимпийский комитет также не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.