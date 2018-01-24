В СФ опровергли планы по блокировке СМИ-иноагентов перед выборами

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
24.01.2018 10:39 Мск (12:39 Екб)
политика | В России
В СФ опровергли планы по блокировке СМИ-иноагентов перед выборами
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иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Блокировать СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ не собираются, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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Ранее "Известия" со ссылкой на Климова написали, что ряд СМИ-иноагентов могут быть заблокированы в России из-за призывов бойкотировать выборы президента РФ.

"Согласно Конституции, в России не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Призыв к бойкоту выборов подпадает под это определение агитации, однако СМИ-иноагенты не размещали прямых призывов к бойкоту, а цитировали некоторых политиков", - сказал Климов.

По его словам, подобные материалы в СМИ-иноагентах не являются прямым основанием для блокировки этих СМИ.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о СМИ – иноагентах, согласно которому такой статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности. А с начала 2016 г. действует закон, согласно которому доля иностранного капитала в российских СМИ не должна превышать 20%.

Другие новости по темам: сми-иноагенты, выборы, бойкот
24.01.2018 10:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:39 Екб


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В СФ опровергли планы по блокировке СМИ-иноагентов перед выборами
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