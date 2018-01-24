В СФ опровергли планы по блокировке СМИ-иноагентов перед выборами

Блокировать СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ не собираются, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее "Известия" со ссылкой на Климова написали, что ряд СМИ-иноагентов могут быть заблокированы в России из-за призывов бойкотировать выборы президента РФ.

"Согласно Конституции, в России не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Призыв к бойкоту выборов подпадает под это определение агитации, однако СМИ-иноагенты не размещали прямых призывов к бойкоту, а цитировали некоторых политиков", - сказал Климов.

По его словам, подобные материалы в СМИ-иноагентах не являются прямым основанием для блокировки этих СМИ.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о СМИ – иноагентах, согласно которому такой статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности. А с начала 2016 г. действует закон, согласно которому доля иностранного капитала в российских СМИ не должна превышать 20%.