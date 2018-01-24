Начальник ямальского управления ФМС присвоил 7 казенных миллионов

На Ямале экс-начальника окружного управления Федеральной миграционной службы и четверых бывших сотрудников управления обвиняют в многомиллионном присвоении и растрате, а также пособничестве в этом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, деньги сотрудники управления получали с апреля 2012 по январь 2016 г. Экс-глава как лично, так и через подчиненных подыскивал сотрудников, которым предлагал премии, часть которых они потом должны были вернуть ему "на различные нужды управления".

После он подписывал приказы либо о премиях, либо о материальной помощи. Получая деньги, подчиненные через пособников передавали начальнику заранее оговорённые суммы. Управление пострадало на 7 млн руб. Обвиняемые свою вину не признали. Дело ушло в суд.