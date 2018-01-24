В подмосковном поселении пять человек госпитализированы после отравления газом

В подмосковном поселении Новоивановское Одинцовского района госпитализированы пять человек в результате отравления газом, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в администрации района.

Потерпевшие поступили в отделении токсикологии 123-й клинической больницы ФМБА в Одинцово. По словам собеседника агентства, их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Ранее ряд СМИ сообщили, что отравление газом людей произошло в здании общежития в поселении. Как отметил источник, данное здание площадью 1,2 тыс. кв. м. было незаконно построено и имеется решение суда о принуждении собственника снести этот объект.

"В данном здании отсутствует система централизованного отопления. На месте выяснилось, что объект отапливался двумя тепловыми пушками. Это частный сектор, вид разрешенного использования земли ИЖС. В здании проживало более 40 человек. Это рабочие и строители", - отметили в администрации района.