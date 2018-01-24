ПАСЕ: Украина должна пересмотреть закон об "оккупации Донбасса" и прекратить дискриминацию его жителей

В принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции "о гуманитарных последствиях войны на Украине" содержится призыв прекратить дискриминацию жителей Донбасса в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав, передает корреспондент Накануне.RU.

Резолюция была принята с поправкой, в которой сказано, что необходимо пересмотреть закон об "оккупации Донбасса", чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения Донбасса.

"В недавно принятом законе содержатся положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущества жителей регионов. Правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования этого конфликта", - заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский, выступая в ПАСЕ.

Как заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, "это первая международная обструкция скандального закона".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ПАСЕ также приняла резолюцию о защите региональных языков.