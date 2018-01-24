В сети появилась петиция в поддержку соревнований по автоспорту на Балтыме

В сети интернет появилась петиция в поддержку автогонок на озере Балтым. Как передает корреспондент Накануне.RU, петиция размещена на платформе change.org и адресована министерству природных ресурсов Свердловской области.

В обращении авторы попросили региональное минприроды разрешить соревнования по автоспорту на озере Балтым.

В петиции отмечается, что поводом для ее появления стал инцидент, произошедший в минувшие выходные на озере Балтым во время проведения гонок "Extreme Ice 2018" и "Ice Drift 2018". Тогда региональное минприроды и администрация Верхней Пышмы провели совместный рейд. При этом, поддержку им оказали местные казаки, вооруженные ножами и нагайками. По информации участников соревнований, казаки заблокировали выезд на лёд и не пускали спортсменов на трек. Однако им удалось лишь задержать проведение соревнований на несколько часов.

На следующий день глава министерства природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что казаки привлекались к проверке на основании официального соглашения с министерством. Он также озвучил официальную позицию министерства: озеро Балтым является памятником природы, то есть, особо охраняемой природной территорией регионального значения и находится под охраной государства, а все передвигающиеся автомобили в данной природоохранной зоне нарушают законодательство Российской Федерации.

В настоящее время петицию подписали 200 человек.